Facebook Twitter Rss

Leyla için telefon geldi: Başınız sağolsun!

Leyla için telefon geldi: Başınız sağolsun!.15237
  • Giriş : 21.06.2018 / 12:09:00

Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir'e gelen telefon ekipleri hareketlendirdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Bayramda kayıplara karışan minik Leyla ile ilgili ailesine şoke eden bir telefon geldi. Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir'e gelen telefon ekipleri hareketlendirdi.

Leyla’nın amcası Yusuf Aydemir’e az önce gizli numaradan gelen bir telefon güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

Leyla’nın amcası gelen telefon ihbarını jandarma ekipleriyle paylaştı.

İhbarda kendisini bir kadının aradığını belirten amca Yusuf Aydemir, “Gizli numaradan bir kadın aradı.

Leyla bizde. Başınız sağ olsun. Yazık oldu dedi.

Sonra telefonu komutana götürdüm ve karşıdaki kadın telefonu hemen kapattı” diye konuştu.

Jandarma ekipleri gelen telefonunun tespiti için çalışmalara başladı

TÜRKİYE

Bakan: YPG, Menbiç'i terk ediyor

Sosyal medya operasyonu: 11 kişi gözaltında

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Sosyal medya operasyonu: 11 kişi gözaltında

Sosyal medya operasyonu: 11 kişi gözaltında

Sosyal medya üzerinden PKK propagandası yapan şahıslara operasyon düzenlendi.

AFAD Müdürü: Leyla'da iz yok

AFAD Müdürü: Leyla'da iz yok

Van AFAD Birlik Müdürü Sadi Ekin, minik Leyla ile ilgili açıklama yaptı.

 

Leyla bataklıkta arandı!

Leyla bataklıkta arandı!

Kayıplara karışan minik Leyla ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

Gazeteci Ece Sevim tutuklandı

Gazeteci Ece Sevim tutuklandı

Gazeteci Ece Sevim'in FETÖ'den tutuklandığı açıklaması geldi.

 

4 ayağı kesilmiş kedi bulundu!

4 ayağı kesilmiş kedi bulundu!

Bursa'da 4 ayağı kesilmiş kedi ölüsü vatandaşın tepkisini çekti.

Mahmut Tuncer'e hapis!

Mahmut Tuncer'e hapis!

Ünlü şarkıcı Mahmut Tuncer'e 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya