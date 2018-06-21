Leyla için telefon geldi: Başınız sağolsun!
Bayramda kayıplara karışan minik Leyla ile ilgili ailesine şoke eden bir telefon geldi. Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir'e gelen telefon ekipleri hareketlendirdi.
Leyla’nın amcası Yusuf Aydemir’e az önce gizli numaradan gelen bir telefon güvenlik güçlerini harekete geçirdi.
Leyla’nın amcası gelen telefon ihbarını jandarma ekipleriyle paylaştı.
İhbarda kendisini bir kadının aradığını belirten amca Yusuf Aydemir, “Gizli numaradan bir kadın aradı.
Leyla bizde. Başınız sağ olsun. Yazık oldu dedi.
Sonra telefonu komutana götürdüm ve karşıdaki kadın telefonu hemen kapattı” diye konuştu.
Jandarma ekipleri gelen telefonunun tespiti için çalışmalara başladı
TÜRKİYE
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