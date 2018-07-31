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Leyla'nın babası yaralandı!

Leyla'nın babası yaralandı!.33103
  • Giriş : 31.07.2018 / 12:49:00

Ağrı'da kaybolan ve günler sonra cansız bedeni bulunan Leyla'nın babası kaza geçirdi.

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Büyüyen Beşik

Ramazan Bayramı'nın ilk günü Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolan ve günler sonra cansız bedeni bulunan minik Leyla'nın babası Nihat Özdemir, geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Dün merkez Kağızman Caddesi'nde meydana gelen kazada sürücüsü öğrenilemeyen 06 AAT 519 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat Aydemir'e çarptı. Yaralanan Aydemir, çağırılan ambulansla Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda ezikler oluşan Nihat Aydemir, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Dalgın bir şekilde yolun karşısına geçerken otomobili fark etmediğini belirten Nihat Aydemir, "Hatalı bendim. Yol, çalışma nedeniyle tek şeride düşürülmüş. Kızım aklımdan çıkmıyor. Dalgın bir halde karşıya geçerken kendimi yerde buldum. Ağrılarım var ama durumum iyi" diye konuştu.

Aydemir, kızı Leyla ile ilgili olarak soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

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