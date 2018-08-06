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Leyla'nın katil zanlısı için flaş karar

Leyla'nın katil zanlısı için flaş karar.22448
  • Giriş : 06.08.2018 / 10:22:00

Kaybolmasının ardından günler sonra cansız bedeni bulunan Leyla'nın katili ile ilgili gelişme yaşandı.

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Büyüyen Beşik

Ramazan Bayramı'nın ilk günü Ağrı'da kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla'nın katil zanlısı, güvenlik gerekçesiyle Elazığ'daki cezaevine sevk edildi.

Ağrı M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun kapalı olması nedeniyle Ağrı  Kapalı Cezaevi'nde tutulan zanlı, güvenlik gerekçesiyle Elazığ'daki cezaevine  sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Ağrı'nın Bezirhane köyünde 15 Haziran'da Ramazan Bayramı'nda kaybolan  Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmış, bölgedeki dere yatakları,  sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köy içindeki metruk yapılar, tandır evleri,  ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak  aranmıştı.

Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra köye 2 kilometre  mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında, akarsu kenarındaki ağaçların  arasında bulunmuş, vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmayan  Aydemir'in cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 14  Temmuz'da gözaltına alınan 4 şüpheliden biri "kasten öldürme" suçlamasıyla  tutuklanmıştı.

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