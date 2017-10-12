Leyla Zana beraat etti!
Halkların Demokratik Partisi Ağrı Milletvekili Leyla Zana ile ilgili karar verildi. Zana, 15 yıl hapis istemiyle yargılandığı davadan beraat etti.
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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ağrı'da akademik açılış programına katıldı.
Gümrük kapılarında işlemler durdu
POL-NET bilgisayar sistemindeki teknik arıza nedeniyle işlemler durma noktasına geldi.