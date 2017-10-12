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Leyla Zana beraat etti!

Leyla Zana beraat etti!.14062
  • Giriş : 12.10.2017 / 15:36:00

Mahkeme, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana ile ilgili kararını verdi.

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Büyüyen Beşik

Halkların Demokratik Partisi Ağrı Milletvekili Leyla Zana ile ilgili karar verildi. Zana, 15 yıl hapis istemiyle yargılandığı davadan beraat etti.

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