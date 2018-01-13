Leyla Zana kararı Resmi Gazete'de
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen oylama ile 'devamsızlık' nedeniyle milletvekilliği düşürülen Leyla Zana ile ilgili karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararda, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın birinci yasama yılı ile ikinci yasama yılı 1 Ocak 2016 ila 30 Nisan 2017 döneminde aralıksız olarak Genel Kurulun 212 birleşimine katılmaması nedeniyle Anayasa'nın 84'üncü maddesi gereğince TBMM üyeliğinin düşmesine Genel Kurulun 11 Ocak'taki 48'inci birleşiminde karar verildiği belirtildi.
TRT
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