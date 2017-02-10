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Leyla Zana'nın odasını istedi

Leyla Zana'nın odasını istedi.12099
  • Giriş : 10.02.2017 / 08:02:00

Fatura krizi ile gündeme oturan Elif Türkmen, Leyla Zana'nın odasını istedi.

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1 milyonluk iletişim faturası ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni karıştıran ve Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine Divan Üyeliği'nden istifa eden CHP Milletvekili Elif Doğan Türkmen, Leyla Zana'nın odasını istedi ancak kabul edilmedi.

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre Türkmen, Meclis kayıtlarında boş görünen HDP Milletvekili Leyla Zana’ya ait odayı talep etti. Ancak, Zana’nın odası Türkmen’e verilmedi. Odaya, Zana’nın adresi olarak görünmesi nedeniyle sıkça mahkeme tebligatı geldiği belirtildi.

Mahkeme celbinin “Adresinde bulunamadı” denilerek geri çevrildiği, tebligatların kapıya asılmasının kötü bir görüntü yaratması nedeniyle odanın kayıtlarda “boş” gösterilmeye başlandığı ifade edildi.

YENİ KATİP ÜYE GELİNCE ODA KRİZİ ÇÖZÜLECEK

Meclis Başkanlığı, oda krizini çözmek için CHP’nin Türkmen’in yerine yapacağı yeni kâtip üye seçiminin sonuçlanmasını bekliyor. Türkmen, yerine seçilecek CHP’li vekilin odasına taşınacak.

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