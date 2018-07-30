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LGS sonuçları açıklandı!

LGS sonuçları açıklandı!.17576
  • Giriş : 30.07.2018 / 10:42:00

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında liselere yerleştirme sonuçları açıklandı.

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Öğrencilerin heyecanla beklediği sonuçlar açıklandı. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında liselere yerleştirme sonuçları e-Okul VBS üzerinden öğrenilebilir.

LGS tercih işlemlerini e-Okul uygulaması üzerinden tamamlayan öğrenciler ve ailelerinin günlerdir beklediği LGS tercih sonuçları e Okul VBS üzerinden beklendiği gibi 30 Temmuz'da açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından adayları yoğun şekilde sonuç sorgulama ekranını araştırmaya başladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan LGS tercih sonuçları değerlendirme işlemleri tamamlanarak tercih yapan adayların erişimine açıldı. Öğrenci ve veliler, sınav sonuçlarını "e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi" üzerinden öğrenebilecek.

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