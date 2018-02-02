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Libya'da göçmen botu battı, 90 kişi öldü

Libya'da göçmen botu battı, 90 kişi öldü.38816
  • Giriş : 02.02.2018 / 13:32:00

Libya açıklarında 90'dan fazla gömeni taşıyan bot alabora oldu.

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Uluslararası Göç Örgütü'nden açıklama geldi. Libya açıklarında 90'dan fazla gömeni taşıyan bot alabora oldu. Yaşanan faciadan sadece 3 kişinin kurtarılabildiği öğrenildi.

Reuters'ın dünyaya son dakika olarak duyurduğu habere göre, IOM hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun Pakistan vatandaşı olduğunu belirtiyor.

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