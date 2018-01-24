Libya'da kanlı saldırı: 27 ölü, 32 yaralı!
Libya Bingazi'de namaz sonrasından çıkan cemaate bomba yüklü araç ile saldırıldı. Meydana gelen olayda 27 kişi can verirken 32 kişi de yaralanarak hastanelere kaldırıldı.
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