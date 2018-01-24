Facebook Twitter Rss

Libya'da kanlı saldırı: 27 ölü, 32 yaralı!

Libya'da kanlı saldırı: 27 ölü, 32 yaralı!.17070
  • Giriş : 24.01.2018 / 08:32:00

Libya Bingazi'de namaz sonrası kanlı bir saldırı gerçekleştirildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Libya Bingazi'de namaz sonrasından çıkan cemaate bomba yüklü araç ile saldırıldı. Meydana gelen olayda 27 kişi can verirken 32 kişi de yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

TÜRKİYE

Rusya'dan ABD'ye teklif!

Talisca'dan Çin transferi için açıklama!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Amerikalı bakan o dava için ifade verdi

Amerikalı bakan o dava için ifade verdi

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanı Sessions ifade verdi.

Rusya'dan ABD'ye teklif!

Rusya'dan ABD'ye teklif!

Rusya'dan kimyasal silahlanma konusunda ABD'ye teklif geldi.

 

6 şiddetinde korkutan deprem! Açıklama geldi

6 şiddetinde korkutan deprem! Açıklama geldi

Endonezya'da Binuangeun kenti yakınlarında deprem meydana geldi.

Japonya'da volkan patladı, çığı tetikledi

Japonya'da volkan patladı, çığı tetikledi

Japonya'da patlayan volkan çığı tetikleyince korku dolu anlar yaşandı.

 

S-400 sistemleri için Hindistan da sırasına girdi

S-400 sistemleri için Hindistan da sırasına girdi

S-400 füze savunma sistemleri için Hindistan da sırasına girdi.

NATO'dan Ankara'ya kritik ziyaret!

NATO'dan Ankara'ya kritik ziyaret!

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Gottenoeller, Ankara'ya geliyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya