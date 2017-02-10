Lice Belediyesine kayyum atandı
Terör soruşturması kapsamında görevden alınan DBP'li Belediye Başkanı Rezan Zuğurli'nin yerine, İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla Diyarbakır Lice Kaymakamı Sinan Başak kayyum olarak atandı.
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