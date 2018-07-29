Lice'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yuvalanan terör örgütü üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Lice ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerle temas sağladı.
Çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte 1 adet M-16 A2 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca, 1 el telsizi, bu silahlara ait şarjör ve mermi ele geçirildi.
Bölgedeki operasyonların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.
NTV
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