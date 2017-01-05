Lice'de sokağa çıkma yasağı
Diyarbakır Lice'nin 10 mahallesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklama ile bildirildi.
Terör örgütü PKK'nın işbirlikçilerine, sığınak, barınak ve depo alanlarına yapılacak operasyonlardan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için böyle bir karar alındığı öğrenildi.
Açıklamada, operasyon bölgesinde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ilgili yasa maddeleri gereğince Kayacık, Ortaç, Yalaza, Tepe, Arıklı, Serince, Çağdaş, Uçarı, Dibekköy ve Yolçatı mahallelerinde bugün saat 05.00'ten geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bilgisi verildi.
Yasak kararının, sivillerin zarar görmesini önlemek için alındığı vurgulanan açıklamada, buna riayet edilmesinin vatandaşların can ve mal güvenliği bakımından önemli olduğu ifade edildi.
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