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Sokağa çıkma yasağı bugün itibariyle kalktı

Sokağa çıkma yasağı bugün itibariyle kalktı.25079
  • Giriş : 07.01.2017 / 08:14:00
  • Güncelleme : 07.01.2017 / 09:18:19

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 5 Ocak'ta ilan edilen yasak gece 00.00'da kaldırıldı.

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Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında hain örgüt PKK'ya karşı yürütülecek operasyon için 5 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Bu yasak gece 00.00 itibariyle kaldırıldı. Valilikten yapılan açıklamayla bölge halkına yasağa uydukları için teşekkür edildi.

Diyarbakır Valiliği'nce konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Lice İlçesi mülki sınırları içerisinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenmiştir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, belirtilen bölgelerde 05 Ocak 2016 günü saat 05.00’dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 06 Ocak 2016 günü saat 24.00’dan itibaren kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz."

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