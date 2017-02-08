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Liderlerden 'referandum' görüşmesi

Liderlerden 'referandum' görüşmesi.17064
  • Giriş : 08.02.2017 / 20:35:00
  • Güncelleme : 08.02.2017 / 20:40:34

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında referandum hakkında bir görüşme gerçekleşecek.

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Nisan ayında gerçekleştirilmesi beklenen referandum öncesinde liderlerin çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar doğrutusunda iki lider biraraya gelmeyi planlıyor.

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarın 15.00'te referandum hakkında görüşme gerçekleştirecek.

İki lider Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecek.

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