Liderlerden 'referandum' görüşmesi
Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarın 15.00'te referandum hakkında görüşme gerçekleştirecek.
İki lider Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecek.
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