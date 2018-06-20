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Liderlerin oy kullanacağı sandıklar belli oldu

Liderlerin oy kullanacağı sandıklar belli oldu.13937
  • Giriş : 20.06.2018 / 14:14:00

Siyasi liderlerin seçimlerde oy kullanacağı sandıklar belli oldu.

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24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve CHP lideri Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Bahçeli'nin oy kullanacağı sandıklar belli oldu.

24 Haziran Pazar günü  yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde  Cumhurbaşkanı adayları ve parti liderlerinin oy kullanacakları sandıklar belli  oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu İstanbul Üsküdar'daki Saffet  Çebi İlkokulu'nda kullanacak. Seçim sonuçları açıklanmaya başlanana kadar  İstanbul'da olması beklenen Erdoğan, daha sonra Ankara'ya dönecek.

Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran'da oyunu İzmir'in Karabağlar ilçesinde Bahar Yıldırım İlkokulu'nda kullanacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önceki seçimlerde olduğu  gibi oyunu yine Ankara Çukurambar'daki Arjantin İlkokulu'nda verecek.

MHP Genel  Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Anıttepe Ortokulu'nda sandığa gidecek.

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin seçim sonuçlarını parti genel merkezlerinden takip etmesi bekleniyor.

İNCE, MEMLEKETİ Yalova'DA

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, oyunu memleketi Yalova'da  kullanacak. 24 Haziran Pazar günü Saffet Çam Ortaokulu 1118 numaralı sandıkta oy  verecek İnce, daha sonra Ankara'ya gelerek, sonuçları takip edecek.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ise  İstanbul Beylerbeyi Sabancı İlkokulu'nda oy verecek.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel  Karamollaoğlu Ankara Çankaya Lisesi 1067 numaları sandıkta oyunu kullanacak.

HDP'nin eş genel başkanlarından Pervin Buldan İstanbul, Sezai Temelli  ise Van'da sandık başına gidecek. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş  ise tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nde oy kullanacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Ankara Keçiören'deki Fethiye Kemal  Mumcu Anadolu Lisesi 3203 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra sonuçları  partisinin genel merkezinde takip edecek.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek ise  oyunu İstanbul Beşiktaş'taki Şair Nedim Ortaokulu 1154 numaralı sandıkta atacak.

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN VE KOMUTANLAR ÇANKAYA'DA

TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK)  komuta kademesi ise daha önceki seçimlerde olduğu gibi oylarını Çankaya  İlkokulu'nda verecek.

TRT

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