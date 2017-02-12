M. Başakşehir'e Kasımpaşa deplasmanında şok!
Spor Toto Süper Lig'de liderlik mücadelesi veren ve ligin ikinci sırasında bulunan Medipol Başakşehir, Kasımpaşa deplasmanında bozguna uğrayarak rakiplerinin kaybettiği haftada önemli bir fırsatı tepti. Başakşehir, fırsat kazandığı haftada Kasımpaşa'ya 4-0 mağlup oldu.
Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi, 13 dakikada işi bitirdi. 10. dakikada Castro'nun sol kanattan kullandığı kornerde ön direğe gelen topu Sadiku kafa ile arka direğe aşırdı. Arka direkte Adem Büyük'ün kayarak vurduğu topa, kale çizgisi üzerinde Titi ayak koydu topu ağlara gönderdi. 13. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Medipol Başakşehir savunmasının çıkarken kaptırdığı topu Eduok, ceza sahasına hareketlenen Adem Büyük'e gönderdi. Kaleci Volkan Babacan ile karşı karşıya kalan Adem, aşırtma bir vuruşla topu kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu.
Kalan bölümde kalesini savunan Kasımpaşa, şampiyonluk adayı rakibine fırsat vermedi. 83. dakikada da kontratakta golü bulduç Abdullah'ın arapasına hareketlenen Turgut içeri çevirdi, Eduok bomboş kaleye golü attı ve adeta fişi çekti. Son gol ise 88. dakikada Castro'dan geldi. Yine hızlı bir hücumda Volkan ile karşı karşıya kalan başarılı futbolcu, çok sert bir vuruşla skoru 4-0'a getirdi.
Karşılaşmayı 4-0 kazanan Kasımpaşa, haftalar sonra kazanırken, Medipol Başakşehir bu mağlubiyetle liderlik şansını kullanamadı ve 42 puanda kaldı.
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