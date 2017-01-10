Lig TV'nin adı değişiyor! İşte yeni adı!
Lig TV'nin yeni sahipleri isim değiştiriyor. 2001 yılından bu yana futbolseverlerin takip ettiği Lig TV'nin adı beIN Sports oluyor.
Süper Lig, Premier Lig, Seri A gibi devlerin yayıncı kuruluşu olan Lig TV ismiyle son yayınlarını Perşembe günü gerçekleştirecek.
13 Ocak'tan itibaren Lig TV, Lig TV 2, Lig TV 3 ve Lig TV 4 kanallarının ismi beIN Sports, beIN Sports 2, beIN Sports 3 ve beIN Sports 4 olarak değişecek.
HABERTURK
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