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Lig TV'nin adı değişiyor! İşte yeni adı!

Lig TV'nin adı değişiyor! İşte yeni adı!.17626
  • Giriş : 10.01.2017 / 16:25:00

Futbolseverlerin ilgiyle takip ettikleri Lig TV'nin ismi tarihe karışıyor.

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Lig TV'nin yeni sahipleri isim değiştiriyor. 2001 yılından bu yana futbolseverlerin takip ettiği Lig TV'nin adı beIN Sports oluyor.

Süper Lig, Premier Lig, Seri A gibi devlerin yayıncı kuruluşu olan Lig TV ismiyle son yayınlarını Perşembe günü gerçekleştirecek.

13 Ocak'tan itibaren Lig TV, Lig TV 2, Lig TV 3 ve Lig TV 4 kanallarının ismi beIN Sports, beIN Sports 2, beIN Sports 3 ve beIN Sports 4 olarak değişecek.

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