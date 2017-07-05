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Lionel Messi, İspanyol devine imzayı attı

Lionel Messi, İspanyol devine imzayı attı.12307
  • Giriş : 05.07.2017 / 16:36:00

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, Barcelona ile imzaladı.

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Geçtiğimiz günlerde evlenen ve İspanyol devi Barcelona'da top koşturan Lionel Messi, takımı ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Messi ile gelecek yıl bitecek mukavelesinin 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı ve tarafların önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atacakları bildirildi. Barcelona'nın altyapısından yetişen ve profesyonel kariyerine 2004'te başlayan Messi, bu süreçte forma giydiği 583 karşılaşmada 507 gol kaydetti. Beş kez Altın Top ödülüne layık görülen tek futbolcu konumundaki Messi, Katalan ekibi ile 8 La Liga, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 İspanya Kral Kupası, 7 İspanya Süper Kupası ve 3'er UEFA Süper Kupa ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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