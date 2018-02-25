Lionel Messi, La Liga'da bir rekoru daha kırdı!
La Liga’nın 25. haftasında Barcelona, Nou Camp’ta karşılaştığı Girona’yı Luis Suarez 3, Lionel Messi 2 ve Philippe Coutinho'nun golleriyle 6-1 mağlup etti. Müsabakada Suarez’in attığı ilk golde asist yapan Messi, La Liga tarihine geçti. Yıldız futbolcu, bu asistle lig kariyerinde 148. asistini yaptı ve rekorun yeni sahibi oldu.
Messi, aynı zamanda Girona’ya attığı golle ligde 36 farklı takıma da gol atma başarısı yakladı. 30 yaşındaki futbolcu, lig tarihinde de attığı 370 golle de en golcü unvanına sahip bulunuyor.
DİĞER HABERLER
Enes Ünal attı, Villareal 3 puana uzandı!
Milli futbolcu Enes Ünal, La Liga'nın 25. haftasında Villareal'in Getafe'yi 1-0 yendiği mücadelede t
Dünyanın gözü Cengiz Ünder'in üzerinde!
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısı katlandı
Trabzonspor 2018'de ilk kez kazandı: 1-2
Spor Toto Süper Lig'in 26.haftasında Trabzonspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Fenerli Souza: Beşiktaş bizi yenemiyor
Fenerbahçeli oyuncu Josef De Souza, Beşiktaş derbisi ile ilgili iddialı konuştu.
Erman Toroğlu'ndan Gomis için olay iddia
Futbol eleştirmeni Erman Toroğlu, Gomis ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a şok gönderme
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi heyecan doruk noktasına çıktı.