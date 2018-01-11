Lionel Messi ve Arda Turan'ın arası bozuldu
Milli gururumuz Arda Turan ile takım arkadaşı Lionel Messi ile arası bozuldu. Dünyaca ünlü futbolcu Messi'nin Arda'ya selam bile vermediği öğrenildi.
Lionel Messi'nin Arda Turan'a karşı böyle bir tavır almasının nedeninin, milli oyuncunun yeteri kadar çalışmaması ve takımın başarısı için yeterli gayreti göstermiyor olması gösterildi.
MESSİ AYRILMASINA SICAK BAKIYOR
Messi'nin, Arda Turan'ın iyi bir kapasitesi olması rağmen yeterli çalışmayı göstermeyerek bunu ortaya koyamadığı ve Arjantinli oyuncunun da Arda'nın Barcelona'dan ayrılmasına sıcak baktığı belirtildi.
7 NUMARALI FORMASI YENİ TRANSFERE VERİLECEK
Messi'nin bu tavrını gören Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde'nin de Arda Turan'a hiç güvenmediği bu nedenlerde takımdan gönderilmesine ve yeni transfer edilen Coutinho'ya Arda'nın forma numarası olan 7'nin verilmesini istediği belirtildi.
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