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Lionel Messi yeni sözleşmeye yanaşmıyor!

Lionel Messi yeni sözleşmeye yanaşmıyor!.16870
  • Giriş : 23.12.2016 / 22:08:00

Barcelona'nın ve dünyanın gelmiş geçmiş en büyük yıdızlarından Lionel Messi, Barcelona yönetimine sıkıntılı günler yaşatıyor.

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Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi, Barcelona yönetimini zora sokuyor. Yıldız futbolcu, kulübüyle yeni sözleşme imzalamakta aceleci davranmıyor. Barca yönetimi ise yıldız oyuncuyla bir an önce nikah tazeleme peşinde.  Ancak Messi, sözleşme konusunda aceleci davranmıyor ve yazı beklemek düşüncesinde.

Manchester City'nin radarında

Geçtiğimiz Barcelona'nın sözleşme uzatma teklifini reddeden Messi, Manchester City'nin olası hedefi haline geldi. Süper yıldızın sözleşme uzatmada aceleci davranmaması transfer iddialarını güçlendirse de Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu'nun Arjantinli yıldıza çok iyi bir teklifle giderek sözleşmesini uzatması bekleniyor.

Barcelona kulübünün Messi'nin babası aynı zamanda menajeri olan Jorge Horacio Messi ile telefon görüşmeleri yapsa da henüz ciddi bir teklif sunmadığı öğrenildi. Barcelona, kulüpte mutlu olan Messi'nin sözleşmesini sözleşmesini uzatacağını düşünüyor.

20 maç 27 gol

Arjantinli yıldız bu sezon Barcelona forması ile 20 maça çıktı. Messi 20 maçta 27 gol 7 asistlik bir performans sergiledi. 

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