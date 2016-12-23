Lionel Messi yeni sözleşmeye yanaşmıyor!
Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi, Barcelona yönetimini zora sokuyor. Yıldız futbolcu, kulübüyle yeni sözleşme imzalamakta aceleci davranmıyor. Barca yönetimi ise yıldız oyuncuyla bir an önce nikah tazeleme peşinde. Ancak Messi, sözleşme konusunda aceleci davranmıyor ve yazı beklemek düşüncesinde.
Manchester City'nin radarında
Geçtiğimiz Barcelona'nın sözleşme uzatma teklifini reddeden Messi, Manchester City'nin olası hedefi haline geldi. Süper yıldızın sözleşme uzatmada aceleci davranmaması transfer iddialarını güçlendirse de Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu'nun Arjantinli yıldıza çok iyi bir teklifle giderek sözleşmesini uzatması bekleniyor.
Barcelona kulübünün Messi'nin babası aynı zamanda menajeri olan Jorge Horacio Messi ile telefon görüşmeleri yapsa da henüz ciddi bir teklif sunmadığı öğrenildi. Barcelona, kulüpte mutlu olan Messi'nin sözleşmesini sözleşmesini uzatacağını düşünüyor.
20 maç 27 gol
Arjantinli yıldız bu sezon Barcelona forması ile 20 maça çıktı. Messi 20 maçta 27 gol 7 asistlik bir performans sergiledi.
FANATİK
DİĞER HABERLER
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın yeni transferi Hollandalı Ryan Babel İstanbul'a geldi.
Galatasaray maçının stadı değişti!
Tuzlaspor-Galatasaray mücadelesinin nerede yapılacağı belli oldu.
Caner Erkin küplere bindi: Yeter artık!
Caner Erkin, yeni sevgilisi Şükran Ovalı ile yine objektiflere yakalandı.
Fenerbahçe kupadaki ilk galibiyetini aldı
Fenerbahçe, Menemen Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0 sona erdi.
Trabzon, Fenerbahçe maçı öncesi gol yağdırdı
Trabzonspor, Fenerbahçe mücadelesi öncesinde kupa maçında gol yağdırdı.