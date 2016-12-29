Lise öğrencileri mısralarda buluştu
Genç nesilleri yarınlara hazırlarken, başarılı bir akademik kariyerin yanı sıra onlara sanatı ve edebiyatı da sevdirmeyi amaçlayan Özel Erkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, “Mısralarda Buluşalım” isimli şiir dinletisiyle etkileyici bir etkinliğe imza attı.
Edebiyat öğretmenlerinin iki haftalık yoğun ve aynı zamanda eğlenceli bir hazırlığın ardından organize ettiği etkinlik, Erkan Okulları’nın tiyatro salonunda; 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Şiiri birlikte anlamayı, birlikte hissetmeyi ve en önemlisi duyguları paylaşabilmeyi hedefleyen etkinlikte, öğrenciler, Türk ve dünya edebiyatından önemli şairlerin eserlerini seslendirdi. Öğrencileri kendi iç dünyalarında kısa bir yolculuğa çıkaran etkinlikte, duygu yüklü anlar yaşandı. Etkinlik sonunda, bir öğrencinin, başka bir öğrencinin okuduğu“Ben Hala Rüyada” isimli son günlerin popüler şarkısı eşliğinde seslendirdiği şiir ayakta alkışlandı.
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