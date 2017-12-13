Facebook Twitter Rss

Liselere yerleştirmede yeni sistem!

Liselere yerleştirmede yeni sistem!.15161
  • Giriş : 13.12.2017 / 11:34:00

Milli Eğitim Bakanlığı, liselere yerleştirmede yeni sistemi açıkladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Milli Eğitim Bakanlığı, liselere geçişte uygulanacak yeni sistem ile ilgili bilgi verdi. Yeni sisteme göre tercih sırası, öğrencinin evine ve eğitim gördüğü okula yakınlık esas alınacak.

Öğrenciler, farklı okul türleri arasında 10. sınıf sonuna kadar,  ikamet edilen eğitim bölgesi kriteri göz önünde bulundurularak nakil başvurusu  yapabilecek. Pansiyonlu okul tercihlerinde, pansiyona en uzak öğrenciler  avantajlı olacak. Sınava girenler, girmeyen öğrenciler ile aynı zamanda okul  tercihi yapacak. Sınav puanı ile tercihlerine yerleşemeyenler, diğer öğrenciler  gibi adreslerine bağlı olarak eğitim bölgelerinden yerleştirilecek.

Milli Eğitim  Bakanlığınca (MEB), liselere geçişte uygulanacak yeni sistem kapsamındaki mahalli  yerleştirmede kayıt önceliği kriterleri; tercih sırası, öğrencinin evine ve  eğitim gördüğü ortaokula yakınlık olarak belirlendi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik  ve Spor Komisyonu üyesi milletvekillerine dün yaptığı sunumda, yeni liseye giriş  sistemine ilişkin detayları paylaştı.

Buna göre, sınavsız mahalli kayıtlar Anadolu, Mesleki ve Teknik  Anadolu ve Anadolu İmam Hatip Liselerini kapsayacak.

Liselerin tamamına yakını mahallinden öğrenci alacak şekilde il ve  ilçe müdürlükleri tarafından öğrenci, adres ve ortaokul bazlı olarak  gruplandırılarak "Eğitim ve Kayıt Bölgeleri" oluşturuldu.

Her bölgede, her okul türünden en az 9 okul yer alacak. Öğrenciler,  zorunlu 5 tercih yapacak. Ortaokul 8. sınıflarda öğrenim gören 1 milyon 192 bin  öğrenciden 1 milyon 80 bini sınavsız, 110 bin öğrenci de sınav ile  yerleştirilecek.

Haziran ayından önce eğitim bölgeleri, e-okul üzerinden veli ve  öğrencilerin bilgilerine sunulacak. Tercihlerin alınmasının ardından temmuz ayı  sonunda kayıt bilgileri ilan edilecek.

Mahalli kayıt alan okullarda öğrenim görecek öğrenciler, ikamet ettiği  eğitim bölgesinde bulunan liselere nakil yaptırabilecek. Okul türleri arasında  (Anadolu lisesinden meslek lisesine, meslek lisesinden Anadolu lisesine gibi) 10.  sınıfın sonuna kadar, ikamet edilen eğitim ve kayıt bölgesi kriteri göz önünde  bulundurularak nakil işlemleri yapılabilecek.

Kayıtlar ilan edildikten sonra boş kontenjanlar ek yerleştirme için  ayrıca duyurulacak ve aynı yöntemle tercih alınıp yerleştirme yapılacak.

TEOG sonucuna göre yerleşen ve halihazırda liselerde eğitim alan  öğrenciler, yerleştikleri taban puana göre nakil başvurusunda bulunabilecek.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Öğrenciler, haziran ayı içerisinde lise kayıt tercihlerini yapacak.  Sınavsız yerleştirilecek öğrenciler tercihlerini e-okul sistemi üzerinden  yapacak.

Öğrencilerin adrese dayalı eğitim ve kayıt bölgesi tercih ekranında,  ikamet ettiği eğitim bölgesinde farklı okul türlerinden toplam 9 lise yer alacak.  Öğrenciler, kendilerine sunulan bu 9 okul arasından 5 tercih yapacak. 9 okul,  bütün lise türlerini (Anadolu Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Anadolu İmam Hatip  Lisesi) kapsayacak.  Öğrencilerden 9 okuldan mutlaka 5 tercih yapması  istenecek.

YERLEŞEMEME DURUMU OLMAYACAK

Mahalli yerleştirmede kayıt önceliği kriterleri; "öğrencinin tercih  sırası", "öğrencinin evine yakınlık", "öğrencinin ortaokuluna yakınlık" olarak  belirlendi. Hiçbir öğrenci için yerleşememe durumu söz konusu olmayacak.

Pansiyonlu okullarda pansiyon yatak sayısı kadar kontenjan, il içinden  farklı eğitim ve kayıt bölgelerinden tercihe açılacak. Pansiyonlu okulları  tercihlerde, pansiyona en uzak öğrenciler avantajlı olacak.

Tüm yerleştirme işlemleri temmuz ayı içerisinde tamamlanacak ve  açıklanacak.

SINAV İLE ÖĞRENCİ ALAN LİSELERE KAYITLAR

Sınavla öğrenci alan liseler ise Fen, Sosyal Bilimler ve Proje  okullarından oluşacak. Bu okullara, haziran ayı başında yapılan ve isteğe bağlı  girilen bir sınav ile kayıt yapılacak. Sınav, sadece 8. sınıf müfredatını  kapsayacak. 135 dakika sürecek sınavda 90 çoktan seçmeli soru sorulacak. Sınav,  sayısal ve sözel iki bölümden oluşacak. Matematik, Fen ve Türkçe testinden 20'şer  soru, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil  testinden 10'ar soru yöneltilecek. Sınavda, 3 yanlış bir doğruyu götürecek.

Sınavla yerleştirme, yalnız sınav puanı ile yapılacak.

Her yıl haziran ayının ilk hafta sonunda yapılacak sınavın sonuçları,  yine bu ay içerisinde ilan edilecek.

Boş kontenjanlar için "ek yerleştirme" yapılacak. Örnek sorular, bu ay  içerinde yayınlanacak.

Sınava giren öğrenciler, girmeyen öğrenciler ile aynı zamanda okul  tercihi yapacak. Sınav puanı ile tercihlerine yerleşemeyenler, diğer öğrenciler  gibi adreslerine bağlı olarak eğitim bölgelerinden yerleştirilecek. Sınavla  öğrenci alan okullarda, boş kalan kontenjanlar doğrultusunda, sınav puanına göre  nakil yapılabilecek.

YENİ SİSTEM NE GETİRECEK?

Tüm veli ve öğrenciler ortaokula kayıtları sırasında, eğitim bölgesi  içerisinde gidebileceği liseyi bilecek. Akademik çeşitlilik okullar arası  rekabeti gerçekçi bir düzeye çekecek, öğrenci niteliğine dayanmadan öğretmen ve  okul yöneticilerinin niteliği ile ortaya çıkan bir akademik başarı süreci  gerçekleşecek.

DİĞER LİSE TÜRLERİNDEKİ KAYIT DURUMU

Güzel sanatlar liseleri ile spor liseleri, özel yetenek sınavı ile  öğrenci almaya devam edecek. Bu tür okullar için ayrı bir kayıt süreci  uygulanacak.

Mahallinden meslek lisesine kayıt yaptıran öğrenciler, 10. sınıfın  sonundan itibaren il genelinde spesifik bölümleri olan  (Sağlık meslek lisesi,  Denizcilik meslek lisesi gibi) meslek liselerine il genelinde tercihleri  doğrultusunda nakil başvurusu yapabilecekler. 10. sınıfın sonunda öğrenci, alan  tercihini ildeki farklı meslek liselerinden yapacak. Bu süreçte okuldaki eğitim,  öğrencinin yönelimi ve tercihi dikkate alınacak.

MİLLİYET

Milli sporcu Arda Turan Türkiye'ye geliyor!

Erdoğan: Kudüs Filistin'in başkenti!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Şüpheli minibüste 60 kilo patlayıcı bulundu!

Şüpheli minibüste 60 kilo patlayıcı bulundu!

Polisin yakalamak için alarma geçtiği minibüsten 60 kilo patlayıcı çıktı.

Trabzon'da fuhuş operasyonu: 57 gözaltı

Trabzon'da fuhuş operasyonu: 57 gözaltı

Trabzon'da polis ekipleri, fuhuşa karşı operasyon düzenledi.

 

Basın ekspres yolunda zincirleme trafik kazası

Basın ekspres yolunda zincirleme trafik kazası

Basın ekspres yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme bir kaza yaşandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki!

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanına Ankara'dan yanıt geldi.

 

Antalya'da 65 kişi FETÖ'den gözaltına alındı

Antalya'da 65 kişi FETÖ'den gözaltına alındı

FETÖ soruşturması kapsamında Antalya'da operasyonlar düzenlendi.

Kayseri'de baba katliamı!

Kayseri'de baba katliamı!

Kayseri'de cinnet geçiren baba, eşi ve çocuklarını öldürdü.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya