Liseye girişte 3 çemberli sistem

TEOG'un kaldırılması sonrası yerine geçecek sistemle ilgili Milli Eğitim Müsteşarı Yusuf Tekin'den açıklama geldi. Tekin, yeni sistemde her 3 öğrenci için 3 çember oluşturulacağını açıkladı.Tekin "Her öğrenci için 3 çember oluşturuyoruz. 3 okul türümüz var. Meslek, imam hatip ve Anadolu lisesi. Her bir çember bu üç okulun bulunduğu bir daireyi kapsıyor. Öğrencinin karşısına bu tercih çıktı. 5 tercih yapacak" dedi.Tekin, sınav sisteminin gelecek yılda değişmeyeceğini söyledi.Liseye geçişte TEOG'un kaldırılmasının ardından, yeni liseye geçiş sistemi açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin liseye geçiş sistemi ile ilgili konuştu. Tekin, "Tüm çocuklarımızı istedikleri okula göndereceğimizi taahhüt ediyoruz. Bunun için üç çemberli bir sistem oluşturduk" dedi. Akşam gazetesinden Pınar Işık Ardor'a konuşan Yusuf Tek şunları anlattı:Öğretmen doluluk oranlarını eşitledik, binaların ihtiyaçlarını giderdik. Ortaokullarda adrese dayalı nüfus kayıt sistemi var. Oturduğun yer veridir benim için. Peki, çocuğunu özel okula gönderen veliler ne yapacak? Onlar için de diyorum ki ben oturduğun yere bakarım. Bu veri etrafında her öğrenci için 3 çember oluşturuyoruz. 3 okul türümüz var. Meslek, imam hatip ve Anadolu lisesi. Her bir çember bu üç okulun bulunduğu bir daireyi kapsıyor. Öğrencinin karşısına bu tercih çıktı. 5 tercih yapacak. Burada çocuk yerleşemeyebilir diye düşünürsünüz.O zaman size ikinci bir çember sunuyoruz. Yarıçapı büyüyor ama adresine ikinci derecede yakın üç tane okul sundum size. Sonra bir çember daha çiziyorum. Çemberin çapı biraz daha büyüdü orada da üç tane okul var. Sizin çocuğunuz herhangi bir Anadolu lisesine gitmek istiyor. Birincisi X, ikinci çemberdeki Y , üçüncü çemberdeki Y Anadolu Lisesi. Çocuk mutlaka bu okullardan birine yerleşecek çünkü biz adresleri, liselerin kayıt bölgelerini oluştururken o bölgedeki yaşayan vatandaş sayısı o bölgedeki ortaokullar 8. sınıftaki öğrenci sayısını hep bu okullarla eşleştirdik.Birincisi diyebilir, ikincisi diyebilir belki ama üçüncüsüne mutlaka yerleştiriyoruz. 5 tane tercih yapacak. Herhangi bir çocuğu zorla imam hatibe göndermek diye bir seçenek yok. Mutlaka da birine yerleştireceğimizi taahhüt ediyoruz.Seneye de ondan sonraki seneye de sistem değişmeyecek. Önümüzdeki yıl da 8. sınıf öğrencileri 8. sınıf konularından aynı sınava girecekler ve sınavla alan liselerde bu soruları kullanacağız.TRT