Liseye girişte kontenjanlar belli oldu
Öğrenci ve velilerin merakla beklediği sonuçlar E-Okul sisteminde açıklandı. Liseye girişte kontenjanlar, yüzdelik dilim ve il sıralaması belli oldu.
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Bakan: LGS'deki birincilerin sayısını açıkladı
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Okulların açılış tarihi belli oldu
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MEB'den beklenen açıklama geldi
Milli Eğitim Bakanlığı, beklenen açıklamayı akşam saatlerinde yaptı.
YKS'ye başvuramayanlar için son şans
Yükseköğretim Kurum Sınavı başvuruları ile ilgili kritik açıklama geldi.