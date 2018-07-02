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Liseye girişte kontenjanlar belli oldu

Liseye girişte kontenjanlar belli oldu.17576
  • Giriş : 02.07.2018 / 12:02:00

Liseye girişte kontenjanlar, yüzdelik dilim ve il sıralaması belli oldu.

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Öğrenci ve velilerin merakla beklediği sonuçlar E-Okul sisteminde açıklandı. Liseye girişte kontenjanlar, yüzdelik dilim ve il sıralaması belli oldu.

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