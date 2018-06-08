Liverpool ile Emre Can'ın yolları ayrıldı!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, yaptığı açıklamada Emre Can ve Jon Flanagan ile yeni kontrat imzalanmayacağını duyurdu.
Geçtiğimiz haftalarda Juventus ile transfer görüşmesi yapan ve 2018 Dünya Kupası öncesi imza atacağı iddia edilen Emre Can için Klopp, kalmasından yana rapor verse de Emre Can, İtalya transferine daha sıcak baktığı belirtiliyor.
25 yaşındaki defans oyuncusu Jon Flanagan ile performansından dolayı devam edilmeyecek.
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