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Londra alarma geçti!

Londra alarma geçti!.24107
  • Giriş : 27.04.2017 / 17:55:00
  • Güncelleme : 27.04.2017 / 17:54:16

İngiltere Londra'da bazı caddelerin trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

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İngiltere'de alarm verildi. Londra'da bazı bakanların ve Başbakan Theresa May'in konutlarına çıkan caddelerin trafiğe kapatıldığı duyuruldu. Bölgede bulunan polis ekipleri, önlemlerin neden alındığını açıklayamadı.

Görgü tanıkları, polisin sırt çantası takan sakallı bir adamı gözaltına aldığını aktardı. Polis, adamın terör şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

İngiliz polisi, çok sayıda önemli binanın bulunduğu Whitehall bölgesindeki olayda kimsenin yaralanmadığını söylerken, olayla ilgili detay paylaşmaktan kaçındı. Görgü tanıkları, olay nedeniyle İngiliz Parlamentosu’nun ana giriş kapılarının kapatıldığını aktardı. Polis, adamın terör şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Reuters'a konuşan görgü tanıkları adli tıp kıyafeti giymiş birkaç resmi görevlinin bölgede görüldüğünü belirtti. İngiliz polisi ise Westminster bölgesinde bir kişinin gözaltına alındığı duyurdu. BBC'den bir muhabir Twitter hesabından yerde iki tane bıçak gördüğünü, bunlardan birinin 'büyük bir ekmek bıçağı' olduğunu söyledi. Görgü tanıkları, polisin sırt çantası taşıyan 'sakallı' bir adamı gözaltına aldığını aktardı. 

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