Londra'da dehşet dolu dakikalar!
İngiltere şokta. Londra Doğa Tarihi Müzesi yakınlarında bir araç kalabalığın arasına daldı. Şok olayda çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.
Polis sözcüsü ambulansların bölgeye ulaştığını bildirirken olayın terör saldırı olup olmadığının araştırıldığını açıkladı.
HÜRRİYET
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