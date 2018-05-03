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Londra'da patlama: 30 kişi yaralandı

Londra'da patlama: 30 kişi yaralandı.17029
  • Giriş : 03.05.2018 / 08:06:00

İngiltere'nin başkenti Londra'da bu sabah büyük bir patlama meydana geldi.

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İngiltere'nin başkenti Londra'da büyük panik. Kentte sabah saatlerinde meydana gelen patlamalarda 30'a yakın kişi yaralandı. Patlamanın Yahudi festivali için yakılan şenlik ateşinde yaşaanması akıllara terör saldırısını getirdi.

Patlamanın ateşin üzerine yakıt dökülmesi veya bir kişinin cep telefonunu ateşe atmasıyla meydana geldiği yönünde iddialar var.

TRT

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