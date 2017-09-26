Facebook Twitter Rss

Londra'da patlama!

Londra'da patlama!.15695
  • Giriş : 26.09.2017 / 16:06:00
  • Güncelleme : 26.09.2017 / 16:09:21

Terör saldırıları ile sarsılan İngiltere'de bir patlama meydana geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

İngiltere'nin başkenti Londra'da Tower Hill metro istasyonunda patlama meydana geldi. Tren istasyonunun tahliye edildiği ve patlama nedeniyle kaçan yolcuların kaçarken izdihama neden olduğu öğrenildi.

HÜRRİYET

İçişleri Bakanı Soylu'nun oğlu evleniyor!

Aziz Yıldırım'ın tokat davasında gelişme!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İşte yeni üniversite sınav sistemi!

İşte yeni üniversite sınav sistemi!

YÖK Başkanı Yekta Saraç, yeni üniversite sistemi hakkında konuştu.

ABD'den referanduma sert tepki!

ABD'den referanduma sert tepki!

Kuzey Irak'ta yapılan referanduma Amerika Birleşik Devletleri'nden tepki geldi.

 

Irak'tan Barzani'ye: Hemen teslim et!

Irak'tan Barzani'ye: Hemen teslim et!

Bağımsızlık referandumu Irak'ta gerilimi iyice yükseltti. Irak hükümeti son çağrısını yaptı.

Barzani'ye hava sahasını kapattı

Barzani'ye hava sahasını kapattı

İran, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Barzani'ye hava sahasını kapattı.

 

Kritik MGK'dan sert uyarılar!

Kritik MGK'dan sert uyarılar!

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı saat 18.00 itibariyle başladı ve yaklaşık 3 saat 10 dakika sürdü.

Kadir Topbaş istifa etti

Kadir Topbaş istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş istifa etti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya