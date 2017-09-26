Londra'da patlama!
İngiltere'nin başkenti Londra'da Tower Hill metro istasyonunda patlama meydana geldi. Tren istasyonunun tahliye edildiği ve patlama nedeniyle kaçan yolcuların kaçarken izdihama neden olduğu öğrenildi.
HÜRRİYET
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