Londra metrosunda patlama
İngiltere'de büyük panik! Londra'daki Parsons Green metrosunda patlama meydana geldi. Patlamaya çanta içerisinde bırakılan bir bombanın neden olduğu iddia ediliyor.
Elde edilen bilgilere göre çok sayıda yaralı var.
İngiltere'nin başkenti Londra'da metro istasyonunda patlama meydana geldi. Olay yerinden ilk gelen fotoğraflar metroda beyaz bir kovanın içerisinde bulunan çantanın patladığını gösteriyor. Londra polisi olayda çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi. İnsanların yüzünde yanıklar olduğu aktarılıyor.
Olay yerine ambulanslar ulaştı. Çıkan panik nedeniyle bazı kişilerin birbirini ezerek izdihama sebep olduğu açıklandı.
Twitter'da paylaşılan bir fotoğrafta yanmış bir kova görülüyor. Londra itfaiyesi olayın Parsons Green istasyonunda gerçekleştiği açıklandı.
Londra İtfaiye Teşkilatından bir sözcü, “Parsons Green istasyonunda bir vagonda patlama olduğu ihbarı üzerine olay yerine iki itfaiye aracı gönderdik.” dedi. Patlamanın ardından bölgedeki metro seferleri durduruldu.
Londra metrosunu günde ortalama 5 milyon kişi kullanıyor. Görgü tanıklarına göre yolcular vagondan dışarı çıkmaya çalışırlarken bir alev topu vagon boyunca ilerledi.
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