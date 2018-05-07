Lopes, teknik adam Fatih Terim'den özür diledi
Akhisarspor'da forma giyen Miguel Lopes, Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim'den maç sonrası özür diledi.
Akhisarsporlu Miguel Lopes, 87. dakikada taç çizgisi kenarında Fatih Terim'i hakeme şikayet ederek "Çok konuşuyor" imasında bulunan bir hareket yapmasıyla ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.
Lopes, hareketi nedeniyle özür dilerken, "Tebrikler takım. Yenilgiye rağmen aslanlar savaşçılar gibi mücadele ettik. Şimdi başımızı kaldırmamız lazım takım olarak hedefimize ulaşmamız lazım. Fatih Terim'e olan hareketimden dolayı da özür dilerim. Bunlar maç esnasında olabilecek hareketler fakat düşündüğümüz zaman sağlıklı yanlış olduğunu anlıyor insan." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Erman Toroğlu: Tam anlamıyla bir kaşar
Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, yine olay yaratacak açıklamalarda bulundu.
Galatasaray şampiyonluk yolunda emin adım!
Galatasaray, şampiyonluk yolunda çıktığı bir mücadeleyi daha kazandı.
Trezeguet yıldızlaştı, Trabzonspor dağıldı!
Spor Toto Süper Lig 32. hafta maçında Kasımpaşa, Trabzonspor'u 5-2 mağlup etti.
Açıklandı! İşte Beşiktaş'ın toplam borcu
Beşiktaş Kulübü'nün toplam borcu siyah-beyazlı yöneticilerce açıklandı.
Beşiktaş, PFDK'ya savunmasını gönderdi
Beşiktaş, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na savunmasını gönderdi.
Ahmet Çakar'dan olay mesaj: Ağlamaklı oldu
Sivri dilli futbol yorumcusu Ahmet Çakar, yine bomba etkisi yaratacak bir açıklama yaptı.