LPG'ye zam yapıldı
LPG'li araç sahiplerine kötü haber! LPG fiyatları 00:00'den sonra zamlı satılacak.
LPG fiyatlarına rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 16 kuruş zam yapıldığı açıklandı. Geceyarısından itibaren geçerli olacak zamlı fiyatlar ortalama Ankara ve İzmir'de 3,07 liradan 3,23 liraya, İstanbul'da ise 3,08 liradan 3,24 liraya yükselecek.
Ayrıca yapılan açıklamada, Siyah ürünlerde de kalorifer yakıtında (Kalyak) 5 kuruş, fuel oilde de 6 kuruş indirim yapıldığı bildirildi.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.
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