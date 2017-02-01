Facebook Twitter Rss

LPG'ye zam yapıldı

LPG'ye zam yapıldı.20583
  • Giriş : 01.02.2017 / 19:48:00

LPG fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


LPG'li araç sahiplerine kötü haber! LPG fiyatları 00:00'den sonra zamlı satılacak.

LPG fiyatlarına rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 16 kuruş zam yapıldığı açıklandı. Geceyarısından itibaren geçerli olacak zamlı fiyatlar ortalama Ankara ve İzmir'de 3,07 liradan 3,23 liraya, İstanbul'da ise 3,08 liradan 3,24 liraya yükselecek.

Ayrıca yapılan açıklamada, Siyah ürünlerde de kalorifer yakıtında (Kalyak) 5 kuruş, fuel oilde de 6 kuruş indirim yapıldığı bildirildi.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

Ankara'da sürpriz zirve

Beştepe'de sürpriz buluşma!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Ve beklenen imzalar atıldı

Ve beklenen imzalar atıldı

Emekli vatandaşların promosyon çıkmazı çözülmeye başlandı. İlk imzalar atıldı.

Otogaza zam yolda!

Otogaza zam yolda!

Otogaza gece yarısından itibaren 16 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

 

16 eyaletten Donald Trump'a kınama

16 eyaletten Donald Trump'a kınama

ABD'de bulunan 16 eyaletin başsavcısı, Trump'ın vize yasağı kararını ortak kararla kınadı.

VW, 600 bin aracı geri çağırıyor

VW, 600 bin aracı geri çağırıyor

Volkswagen, ABD'de sattığı tam 60 bin aracını geri çağırmak zorunda kaldı.

 

Fitch beklenen kararını açıkladı

Fitch beklenen kararını açıkladı

Fitch, Türkiye'nin dün beklediği kararını gece yarısından sonra açıkladı.

Büyükannelere verilecek maaş belli oldu

Büyükannelere verilecek maaş belli oldu

Devletin torunlarına bakan büyükannelere vereceği ücret belli oldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya