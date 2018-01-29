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Lübnan Başbakanı Hariri Türkiye'ye geliyor

Lübnan Başbakanı Hariri Türkiye'ye geliyor.20483
  • Giriş : 29.01.2018 / 17:12:00

Lübnan Başbakanı Saad Hariri Türkiye'ye ziyaret gerçekleşecek.

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Sepet Beşik

Başbakanlıktan açıklama geldi. Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmek üzere Türkiye'ye ziyaret gerçekleşecek.

Hariri ile yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Lübnan ilişkilerinin yanı  sıra, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

TRT

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