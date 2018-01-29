Lübnan Başbakanı Hariri Türkiye'ye geliyor
Başbakanlıktan açıklama geldi. Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmek üzere Türkiye'ye ziyaret gerçekleşecek.
Hariri ile yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Lübnan ilişkilerinin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.
TRT
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