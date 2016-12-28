Lübnan'da otobüste patlama meydana geldi
Lübnan'da bir otobüste meydana gelen patlamada ilk bilgilere göre 1 kişinin öldüğü bildiriliyor. Patlama ülkenin güneyindeki Bekaa Vadisi'nde gerçekleşti.
1 kişinin hayatını kaybettiği patlamada onlarca yaralının olduğu belirtildi.
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