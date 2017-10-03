Lucescu, bir tek Şenol Güneş ile görüşmedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun yıldızları bir türlü barışmıyor.
İzlanda ve Finlandiya ile oynanacak maçlar için kılı kırk yaran ve en iyi kadroyu kurmak için çaba gösteren A Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile Şenol Güneş arasındaki soğukluk bir türlü dinmedi.
İyi bir kadro kurmak için her teknik direktör ile görüşen, takıma almayı düşündüğü her futbolcuyla konuşan Rumen teknik adamın sadece Güneş ile irtibata geçmediği ortaya çıktı.
Göreve gelmesinin ardından her kulüple diyaloğa girmek için çaba gösteren Lucescu, Beşiktaş’ın maçını izlemek stada gitmiş, bunun ardından da Şenol Hoca, tecrübeli teknik adamı uzun süre bekletmişti. Güneş’in bu tavrını unutmayan ay-yıldızlı ekibin patronu, Güneş’i hiç arayıp sormadı.
Lucescu’nun en çok konuşup, fikir almaktan zevk aldığı isim ise Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal... Tecrübeli çalıştırıcıdan birçok konuda bilgi alan ve öğrencilerinin durumu hakkında fikir sahibi olan Rumen çalıştırıcının, bu diyaloglar sonrasında Volkan Şen’i almaya karar verdiği öğrenildi.
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