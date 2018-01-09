Lucescu'dan Romanya modeli açıklaması!
Türkiye Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden alınan Fatih Terim'in yerine getirilen Mircea Lucescu, takımın durumunu değerlendirdi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, genç oyuncuların yabancı oyuncularla rekabetini sağlıklı hale getirmek ve onların özgüvenini yükseltmek için adım atılması gerektiğini belirterek, "Örneğin, kadroda Türk Milli Takımı için oynama uygunluğu bulunan en az 21 yaş altı bir futbolcu bulundurma, oynatma zorunluluğu gibi zorunluluklar olmalı. Romanya'da, benzer olan bu kuraldan çok fayda sağladığımızı söyleyebilirim" dedi.
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri Antalya'da başladı. Belek'teki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan TÜFAD Başkanı İsmail Dilber, faaliyetleri anlattı ve derneği destek talep etti. Avrupa Futbol Antrenörleri Dernekleri Birliği Başkanı Walter Gagg ise Milli Takım ile TFF'nin çok sağlam yapıya sahip olduğunu, Türkiye'de başarılı teknik adamların bulunduğunu dile getirdi. Gagg, geçmişte önemli başarılar kazanan milli takımın, önümüzdeki Dünya Kupası'nda yer alamayacağına değindi.
ERZİK'TEN ALINACAK FUTBOLCULARI SİZ BELİRLEYİN UYARISI
TFF Onursal Başkanı, UEFA ve FIFA Onursal üyesi Şenes Erzik ise futbolda eğitimin önemini vurguladı. Yerli, yabancı futbolcu transferi konularının sürekli gündemde olduğuna değinen Erzik, "Maalesef meselenin iç yüzüyle değil de dış görünüşüyle uğraşıyoruz. Başta antrenör camiası, teknik insanlar olarak bu ailenin gerçek sahibi olduğumuzun bilinciyle, kulüp başkanları, kulüp yöneticileri dahil lisans, Pro-lisans gibi tecrübeleri olmadığı için onların kendi konularıyla ilgilenmeli. Alınacak futbolcuların kararını sizler vermelisiniz. Parasal tarafı hariç kulüp başkanları, yöneticileri gelip geçici oldukları için bu kararı vermemeli" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst de Pro-lisans sahibi teknik adamların sayısını 600'den yukarı çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da 30 yıldır gündemde olan spor kulüpleri yasasının gerçekleşmesi için çalışacaklarını belirtti.
LUCESCU: "TÜRKİYE'NİN BÜYÜK TURNUVALARA SÜREKLİ KATILAN BİR EKİP OLMAYI BAŞARAMAMASI SORGULANMALI"
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ise 40 yıllık teknik direktörlük kariyerinde farklı ülke ve kulüplerde çalıştığını ancak Türkiye'nin kendisi için özel bir anlamı olduğunu söyledi. Son 28 senede Türk Milli Takımı'nda görev yaban üç yabancı teknik direktörden birisi olmaktan dolayı kendisini ayrıcalıklı hissettiğini dile getiren Lucescu, bu yıl düzenlenecek Dünya Kupası finallerine gidememenin altında yatan birçok sebep olduğunu kaydetti. Lucescu, teknik adam değişikliklerine rağmen Türkiye'nin neden büyük turnuvalara sürekli katılan bir ekip olmayı başaramadığının sorgulanması gerektiğini söyledi.
"FATİH TERİM'İN BAŞLADIĞI BU İŞİ DEVAM ETTİRME GÖREVİ BANA NASİP OLDU"
2016 Avrupa Şampiyonası finalleri sonrasında Milli Takım oyuncu jenerasyonunda yeniden yapılanma gerekliliğini dile getiren Lucescu, "Önceki yıllarda ülkelerine önemli hizmetleri bulunmuş futbolcularımızın yerini, genç ve yetenekli isimlere bırakması süreci başlamalıydı. Fatih Terim'in başladığı bu işi devam ettirme görevi bana nasip oldu. Böylesi bir hamle, hiç şüphe yok ki bizlerin risk alma zorunluluğunu da beraberinde getirdi. Son birkaç yılda kulüplerin yapmış olduğu ciddi yatırımlar ve çok önemli üst düzey oyuncuların transferi sayesinde Süper Lig'in teknik seviyesinde gözle görülür bir artış yaşandı. Hatta Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği başarıyı bile bununla ilişkilendirebilirim" diye konuştu.
SABAH
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