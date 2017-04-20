Lucescu Galatasaray'a mı geliyor? Açıklandı
Rumen teknik direktör Lucescu'nun Galatasaray'a geleceği iddialarına yanıt Lucescu'nun menajerinden geldi. Zaporazhanu, herhangi bir görüşme yapılmadığını belirtti.
Rumen basınına konuşan Zaporazhanu, Lucescu'nun Zenit'teki görevinin tehlikede olmadığını savunurken, "Yönetim ona güveniyor. Şu anda bütün odakları Şampiyonlar Ligi potasında yer almak. Ayrıca şampiyonluk da uzak değil. Spartak'ın CSKA ve Rostov ile maçları var. Oyuncularıyla problemleri olduğu da yalan. Bazı menajerler röportaj vermeyi seviyorlar. Sadece her takımda olan ufak bir sürtüşme. Öyle abartıldığı kadar büyük bir şey değil" ifadelerini kullandı.
Zaporazhanu, Türk medyasında yer alan "Lucescu, Galatasaray ile anlaştı" haberleri içinse "Galatasaray ile hiçbir görüşmemiz olmadı" dedi.
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