Lucescu öve öve bitiremedi: Beşiktaş zirvede
Türkiye Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden alınan Fatih Terim'in yerine getirilen Lucescu, eski takımı Beşiktaş'ın durumunu değerlendirdi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın Osmanlıspor ile oynadığı maçı başkan Fikret Orman'la birlikte izledi. Orman'la uzun süre sohbet eden Rumen hoca, siyah beyazlı takımı öve öve bitiremedi.
Lucescu'nun, "Benim dönemimde iyi sonuçlar aldık. Beşiktaş'ta iyi işler yaptık. Ancak Beşiktaş yerinde durmadı. O günden sonra sürekli gelişti. Ve son iki yıldır zirve yaptı. Zaten aldığı sonuçlar da bunu gösteriyor. Şunu açıkca söylemeliyim; bu Beşiktaş benim dönemimdeki Beşiktaş'tan daha iyi" dediği öğrenildi.
Beşiktaş'ın Avrupa'da büyük sonuçlar aldığını da vurgulayan Lucescu, Bayern Münih için ise "Gerçekten çok güçlü bir rakip çıktı. Bayern Münih kupanın favorisi. Ancak Beşiktaş'ın da şansı yok değil. Benim gördüğüm kadarıyla Beşiktaş rakibini zorlayacaktır. İlk maçın deplasmanda olması da avantajıdır. Beşiktaş oradan iyi bir sonuçla dönerse burada bu muhteşem taraftarın da desteği ile turu geçebilir" dedi.
FANATİK
DİĞER HABERLER
PFDK kararları açıkladı! İşte kesilen cezalar
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, takımlara verilen cezaları açıkladı.
Bomba düştü! Arda Turan Beşiktaş'a geliyor!
Arda Turan'ın Beşiktaş'a geleceği iddiası taraftarlar arasında heyecan yarattı.
Galatasaraylı oyuncudan Tudor mesajı
Galatasaraylı oyuncu Gomis, Tudor ile ilgili bir mesaj yayınladı.
Fenerbahçe'den Karabükspor'a net tarife
Sarı lacivertli ekip, rakibi Karabükspor'u 2-0 yenerek rakibini mağlup etmeyi başardı.
Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine o gelecek
Beşiktaş'ta golcü oyuncu Cenk Tosun'un yerine gelecek isim belli oldu.
Burak Yılmaz: Penaltı başka nasıl olur?
Golcü oyuncu Burak Yılmaz, verilmeyen penaltılara isyan etti.