Lucescu, Türk teknik direktörlere çağrı yaptı
Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Finlandiya maçı öncesi basına yaptığı konuşmada önemli sözler sarfetti.
“Hayat devam ediyor, zamanla harika bir takım kuracağız. Türk antrenörlerinin millî takıma oyuncu yetiştirmeleri ve onlara güven aşılamaları lazım. Bu onların görevi”
Sözlerine, “Bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Finlandiya İzlanda’nın aynısı diyebilirim. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız” şeklinde başlayan Luce, “İzlanda’ya basit bir şekilde kaybettik. İlk golü yedikten sonra ekibim kendine olan güvenini kaybetti. Aslında ilk 30 dakika maçı domine ettik ama sonra kaybedilen bir oyun. Futbolcularım çok üzgünler fakat hayat devam ediyor” değerlendirmesi yaptı.
“Daha güçlü bir ekip kurmak için önümüzde 1 senemiz var. UEFA Uluslar Ligi başlayacak. Oynamayan oyuncularla bir ekip kurmak çok kolay değil” vurgusu yapan Rumen çalıştırıcı, “Türk antrenörlerin de millî takıma oyuncu yetiştirme sorumluluğu olmalı. Bu bir görev aslında. Oyuncuların oynamalarını sağlamaları ve onlara güven aşılamaları lazım. Umarım yurt dışındaki oyuncular da takımlarında süre alır ve bu da millî takıma katkı sağlar. Genç Türk yetenekleri yurt dışına erken çıkmamalı! Burada kendini geliştirmeli” açıklaması yaptı.
Luce şöyle devam etti: 15 tane kulüpte oynayan oyunculardan kurulu ekibimiz var. 2-3 kulüpte oynayan oyunculardan millî takım oluşturamıyoruz. Zamanla harika bir millî takım kuracağımıza eminim. Millî oyuncular kendi takımlarında çok önemli yerlerde olmalı. Yabancı oyuncularının üstlerine çıksınlar. Yoksa çok zor olacak. Bu konuda tecrübem var. Ersun Yanal ve Şenol Güneş ile rekorlarımız var. Ancak şimdi bana 3 tane oyuncu alabileceğim bir kulüp söyleyin. Bu çok zor. Yabancı sınırı böyle devam ederse millî takımda oynayacak oyuncu bulmak zor olacak. Gençlerle de bir yere kadar gidersiniz. Öğrenirler ama takımlarında oynamaları şart...
Cenk Tosun İzlanda yenilgisine değinerek, “Tabii çok üzgünüz. Beklentiler büyük olunca üzüntüler de büyük oluyor. Hepimiz gitmeyi çok istedik” derken, “Takımımızın çoğu genç olduğu için ilerdeki turnuvaları görecektir. Biz artık bu turnuvayı unutup 2020 Avrupa Şampiyonası’nı düşünmeliyiz” diye konuştu.
Türkiye aslında 2017 yılına çok iyi bir başlangıç yapmıştı. Ay-yıldızlılar 2017 yılında 5’i resmî, 2’si özel 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Ancak Ukrayna ve İzlanda mağlubiyetleri Türkiye’yi Dünya Kupası’ndan etti.
A Millî Takım bugün Finlandiya maçıyla birlikte 553. defa sahaya çıkacak. Milliler, 94 yıllık tarihinde yaptığı 552 maçta biri hükmen olmak üzere 209 galibiyet elde ederken, 216 defa rakiplerine mağlup oldu.
Türkiye, bu akşam karşılaşacağı Finlandiya ile daha önce 14 maç yaptı. Ay-yıldızlılar bu maçlarda 5 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı. Türkiye’nin toplam 22 golüne Finlandiya 20 golle cevap verdi.
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