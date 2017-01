Lukas Podolski: Berlin'de olanları gördük

Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kalmasına rağmen takımda kalıp kalmayacağı belli olmayan Galatasaray 'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, Polonya basınına röportaj verdi.Net ifadeler kullanmaktan kaçınan yıldız futbolcu, ''Şimdilik bir gelişme yok'' dedi.Tecrübeli oyuncu Galatasaray 'dan ayrılcağı yönündeki çıkan haberlere ''Şimdilik bir şey yok. Medyada haberler çok hızlı yayılıyor. Sürekli sizinle ilgili bir şeyler yazılıyor. İlerleyen zamanlarda ne olur, ne gösterir bilemeyiz ama şu an Galatasaray 'ın futbolcusuyum.'' diyerek cevap verdi.Polonya takımı olan Legia'dan teklif gelse ne yapacağı sorulan Podolski "Legia, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan tek Polonya takımı. Çok hızlı gelişiyorlar. Ama ben Gliwice'de doğdum, burada büyüdüm. Orası hayatım için çok önemli bir yer. Anneannem orada yaşıyor. Polonya'da oynarsam Piast Gliwice takımında oynamak isterim. Kariyerimin sonlarında Bayern veya Barcelona'da oynayamayacağımı biliyorum. Piast Gliwice oynayabileceğim takımlardan birisi olabilir.'' dedi.Yaşanan terör olayları hakkında da konuşan Alman yıldız ''Son zamanlarda bazı terör saldırıları oldu. Şehirde her tarafta polis var, eskisine göre daha fazla. Ama bu durum, şu an için normal. Artık, hiçbir yerde kendinizi güvende hissetmiyorsunuz. Berlin'de olanları gördük.'' diyerek sözlerini sonlandırdı.