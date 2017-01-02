Lukas Podolski Galatasaray'dan ayrılıyor
Alman futbolcu Podolski kapış kapış gidiyor. Çin kulüplerinden birinin istediği oyuncu için Guoan takımı 6 milyon Euro önerdi.
Brezilya'nın Poldi takımının da teklifte bulunduğu Podolski için Flemengo kulübü de forma sponsoru olan Adidas aracılığı ile 7 milyon Euro'luk bütçe hazırladı.
Podolski’nin de anlaşmalı olduğu Almanya Adidas, bu transferi direkt olarak üstleniyor. Çin ve Brezilya arasında kalan Podolski önümüzdeki günlerde kesin kararını verecek ve iki ülkeden birinde Futbol hayatına devam edecek.
Maaşı 3 milyon Euro
Galatasaray, Lukas Podolski’den gelecek 6-7 milyon Euro’luk bonservis parasını direkt olarak transfere harcamayı düşünüyor. Cim Bom aynı zamanda 31 yaşındaki futbolcunun yıllık 3 milyon Euro’luk maaş maliyetinden de kurtulacak ve bütçede önemli bir yer açacak.
FANATİK
DİĞER HABERLER
Podolski'nin yerine Samuel Eto'o geliyor
Galatasaray'da Lukas Podolski'nin yerine Samuel Eto'o geliyor.
Beşiktaş'tan flaş Aboubakar kararı geldi
Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın opsiyonunu satın almayı düşünmüyor.
Depay, Fenerbahçe için 'inşallah' dedi
Memphis Depay, Fenerbahçe transferi ile ilgili sorulan sorulara "inşallah" diye cevap verdi.
Robin van Persie iddialı: Turu biz atlayacağız
Robin van Persie, Krasnodar maçı için iddialı konuştu ve turu atlayan tarafın kendileri olacağını sö
Oleksandr Karavaev artık Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, bir süredir uğraştığı Oleksandr Karavaev transferini bitirdi.