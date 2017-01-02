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Lukas Podolski Galatasaray'dan ayrılıyor

Lukas Podolski Galatasaray'dan ayrılıyor.14406
  • Giriş : 02.01.2017 / 10:19:00

Tecrübeli futbolcu Lukas Podolski, Galatasaray'dan ayrılıyor.

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Alman futbolcu Podolski kapış kapış gidiyor. Çin kulüplerinden birinin istediği oyuncu için Guoan takımı 6 milyon Euro önerdi.

Brezilya'nın Poldi takımının da teklifte bulunduğu Podolski için Flemengo kulübü de forma sponsoru olan Adidas aracılığı ile 7 milyon Euro'luk bütçe hazırladı.

Podolski’nin de anlaşmalı olduğu Almanya Adidas, bu transferi direkt olarak üstleniyor. Çin ve Brezilya arasında kalan Podolski önümüzdeki günlerde kesin kararını verecek ve iki ülkeden birinde Futbol hayatına devam edecek.

Maaşı 3 milyon Euro

Galatasaray, Lukas Podolski’den gelecek 6-7 milyon Euro’luk bonservis parasını direkt olarak transfere harcamayı düşünüyor. Cim Bom aynı zamanda 31 yaşındaki futbolcunun yıllık 3 milyon Euro’luk maaş maliyetinden de kurtulacak ve bütçede önemli bir yer açacak.

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