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Lukas Podolski müjdeyi verdi: Kalıyorum

Lukas Podolski müjdeyi verdi: Kalıyorum.23880
  • Giriş : 26.01.2017 / 09:21:00

Lukas Podolski, Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'da forma giyen tecrübeli futbolcu Lukas Podolski, basında çıkan takımdan ayrılacak iddialarına ilişkin konuştu ve iddiların dedikodudan ibaret olduğunu belirtti.

Galatasaray’da bir maçta attığı 5 gol ile kulüp tarihine geçen Lukas Podolski önceki gün maç çıkışında basın mensuplarına çok önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün 5 milyon avroya Japon ekibi Vissel Kobe’ye satmak istediği Alman futbolcu, “Ben Galatasaray’dan gitmek istemiyorum” dedi. Yıldız futbolcu, “Benim hayatım burada çok güzel. Galatasaray’ı istemediğim, Türkiye’de mutlu olmadığım söyleniyor. İnsanlar geçen hafta bu konuyu fazla konuştu. Ben bu konuyu yüz yüze konuştum. Kulüple iletişim hâlindeyiz, konuşuyoruz ve takrar bu hafta neler olacağını göreceğiz. Ailemin ayrıldığını da yazdılar. Ben de evimden ayrılmışım. Bunlar dedikodu ve kötü şeyler. Asla böyle bir şey yok” ifadelerini kullandı.

“Evime gelin size çay ısmarlayayım ve ne olduğunu görün” diyen Lukas Podolski, “İnsanlar benim ailemi bilmiyor. Bunu kimse bilemez. Ben hâlâ buradayım ve gördünüz maçlarıma çıkıp oynuyorum. Ben oyunuma bakarım. Menajerim gerekeni açıklar” şeklinde konuştu. Performansını değerlendiren Podolski, “Bir sakatlıktan çıktım. Oynamaya ihtiyacım var. Hafta sonu kötü bir maç kaybettik. O maçın tamamında oynadık. Bu benim için iyiydi. Biz şampiyon olmak istiyoruz. Şimdi önümüzdeki maça odaklanmalıyız. Cumartesi günü de önemli bir karşılaşmamız var. İkinci yarıda ligde taraftarımızın ilk kez karşısına çıkacağız. Bekleyip göreceğiz” yorumunda bulundu.

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu önceki gün gitmek istemediğini açıklarken, transfer görüşmeleri sırasında da sarı-kırmızılı kulübe her türlü kolaylığı sağlamıştı. Sarı-kırmızılılar Vissel Kobe kulübü ile 5 milyon avroda anlaşmış, ancak Japonların fiyat düşürmesi sonrasında görüşmeler sonuçlanmamıştı. Öte yandan Galatasaray’da futboldan sorumlu yönetici Levent Nazifoğlu geçtiğimiz günlerde, “Podolski gidecek gibi görünüyor. Ailesi burada kalmak istemiyor” şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

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