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Lukas Podolski, Vissel Kobe ile anlaştı

Lukas Podolski, Vissel Kobe ile anlaştı.23880
  • Giriş : 28.01.2017 / 19:46:00

Galatasaray'ın Alman futbolcusu Lukas Podolski, Vissel Kobe ile anlaşmaya vardı.

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Japon basınında yer alan habere göre Kobe, Podolski'ye galibiyet bonusları da dahil olmak üzere yıllık 960 milyon Yen (8 milyon Euro) ödemeyi kabul etti.

Henüz Galatasaray ile anlaşamayan Japon ekibi pazarlıklarda son aşamaya geldi. Haberde, Akhisar Belediyespor ile oynanacak lig karşılaşmasının Podolski'nin Galatasaray forması ile son maçının olmasının beklendiği belirtildi. 

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