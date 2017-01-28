Lukas Podolski, Vissel Kobe ile anlaştı
Japon basınında yer alan habere göre Kobe, Podolski'ye galibiyet bonusları da dahil olmak üzere yıllık 960 milyon Yen (8 milyon Euro) ödemeyi kabul etti.
Henüz Galatasaray ile anlaşamayan Japon ekibi pazarlıklarda son aşamaya geldi. Haberde, Akhisar Belediyespor ile oynanacak lig karşılaşmasının Podolski'nin Galatasaray forması ile son maçının olmasının beklendiği belirtildi.
DİĞER HABERLER
Flaş iddia! Beşiktaş, Adebayor ile anlaştı
Transfer konusunda Beşiktaş atağa kalktı. Son aday Emmanuel Adebayor oldu.
Hakem psikolojim bozuldu dedi, iptal etti
Riekerink açıkladı: Onu satmak intihar olur
Tecrübeli teknik adam Riekerink, takımı hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.
G.Saray: Herkes haddini hududunu bilecek
THY Avrupa Ligi'nde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray Odeabank maçının ardından iki kulüp arasında gerg
Şenol Güneş itiraf etti: Benim hatam!
Şenol Güneş, Kayserispor maçı öncesi yaşanan sıkıntıları anlattı.
Galatasaray, Beşiktaşlı Tolgay'ın peşinde
Galatasaray, Beşiktaş'ın genç oyuncusu Tolgay Arslan'ın peşine düştü.