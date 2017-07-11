LYS sonuçları açıklandı
Yaklaşık 1.2 milyon adayın katıldığı Lisans Yerleştirme Sınavları’nın (LYS) sonuçları açıklandı. Adaylar LYS sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Sonuç ekranlarında adayların LYS testlerindeki doğru ve yanlış sayısı, YGS ile LYS’deki puanları ve başarı sıraları, Ortaöğretim Başarı Puanı ile yerleştirme puanları ve başarı sıraları yer alacak.
Sonuçlara www.osym.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
LYS’de 180 ve üzeri puan alanlar, LYS puan türleriyle öğrenci kabul eden lisans programlarını ve YGS puanı ile öğrenci alan lisans ve ön lisans programlarını tercih edebilecek. LYS’de 180 ve üzeri puanı olmayan adayların, sadece ön lisans programları ve YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları var. Bu adaylar, LYS puanıyla öğrenci alan lisans programlarını tercih edemeyecek.
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