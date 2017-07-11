Facebook Twitter Rss

LYS sonuçları açıklandı

LYS sonuçları açıklandı.17576
  • Giriş : 11.07.2017 / 21:24:00

Milyonlarca öğrencinin beklediği sınav sonuçları akşam saatlerinde açıklandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Yaklaşık 1.2 milyon adayın katıldığı Lisans Yerleştirme Sınavları’nın (LYS) sonuçları açıklandı. Adaylar LYS sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Sonuç ekranlarında adayların LYS testlerindeki doğru ve yanlış sayısı, YGS ile LYS’deki puanları ve başarı sıraları, Ortaöğretim Başarı Puanı ile yerleştirme puanları ve başarı sıraları yer alacak.

Sonuçlara www.osym.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

LYS’de 180 ve üzeri puan alanlar, LYS puan türleriyle öğrenci kabul eden lisans programlarını ve YGS puanı ile öğrenci alan lisans ve ön lisans programlarını tercih edebilecek. LYS’de 180 ve üzeri puanı olmayan adayların, sadece ön lisans programları ve YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları var. Bu adaylar, LYS puanıyla öğrenci alan lisans programlarını tercih edemeyecek.

Cumhurbaşkanı, Erol Olçok'u unutmadı

ÖSYM iki soruyu iptal etti

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

ÖSYM iki soruyu iptal etti

ÖSYM iki soruyu iptal etti

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 2 sorunun değerlendirmeye alınmayacağı açıklandı.

TEOG YEP sonuçları açıklandı

TEOG YEP sonuçları açıklandı

Öğrencilerin merakla beklediği TEOG yerleştirme esas puanları açıklandı.

 

Liselerde haftalık ders saatlerinde değişiklik

Liselerde haftalık ders saatlerinde değişiklik

Liselerde haftalık ders saatlerinde değişiklik yapıldığı öğrenildi.

LYS'de bu sorular tartışılıyor

LYS'de bu sorular tartışılıyor

LYS'de Matematik sınavında iki soru tartışılmaya açıldı. İşte tartışmalara neden olan 2 soru.

 

X, q ve w harfleri müfredata girdi!

X, q ve w harfleri müfredata girdi!

Türkçede olmayan x, q ve w harflerinin müfredata girdiği öğrenildi.

Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları açıklandı

Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları açıklandı

Açıköğretim Fakültesi (AÖF), ara sınav sonuçları açıklandı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya