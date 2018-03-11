M.Başakşehir 4 yerken Arda Turan tavla oynadı!
Sakatlığı nedeniyle takımını Alanyaspor maçında yalnız bırakan Başakşehirli futbolcu Arda Turan, önceki akşam Bebek'teydi. Turan, takımı Alanyaspor'a 4-1 mağlup olurken arkadaşlarıyla tavla keyfi yaptı.
Öğlen saat 2'de mekana giriş yaptığı öğrenilen futbolcu, tavla keyfine akşam 11'de son verdi.
Tam 9 saat arkadaşlarıyla tavla oynayan Arda Turan, daha sonra Bentley marka lüks aracıyla mekandan ayrıldı. Aşkı Aslıhan Doğan'la bu yaz yapmayı planladığı düğünü 'Zeytin Dalı' harekatı nedeniyle askıya aldığı konuşulan futbolcu, soruları yanıtsız bıraktı.
Takvim
DİĞER HABERLER
Eski başkan Dursun Özbek'in bağışları faiz çıktı!
Galatasaray’ın eski başkanı Dursun Özbek'in yaptığı bağışlar faiz çıktı.
Kocaman'dan futbolculara: Geçmişi unutun
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman, futbolcuları motive etmeye çalışıyor.
Golcü oyuncu Arda Turan'la ilgili flaş iddia
Medipol Başakşehir'de oynayan Arda Turan'la ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
Özat'tan Beşiktaş yanıtı: Kötü söz sahibine aittir
Genç teknik adam Ümit Özat, Beşiktaş'la ilgili sorulara yanıt verdi.
Galatasaraylı Gomis FİFA'nın sitesinde!
Galatasaraylı Gomis, FiFA'nın resmi internet sitesinde yer aldı.
UEFA'nın Galatasaray kararı belli oldu!
UEFA'nın Galatasaray Kulübü ile ilgili son kararı belli oldu.