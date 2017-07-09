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M.Başakşehir başkanından Sneijder açıklaması!

M.Başakşehir başkanından Sneijder açıklaması!.16205
  • Giriş : 09.07.2017 / 16:36:00

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Sneijder, Emre Belözoğlu ve Cengiz Ünder hakkında açıklamalarda bulundu.

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Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Gündemi meşgul eden futbolcular olan Emre Belözoğlu ve Cengiz Ünder'in geleceğine dair de açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, Sneijder'in boşa çıkması durumunda Medipol Başakşehir'in radarına gireceğini ifade etti.

Gümüşdağ’ın açıklamaları özetle şöyle:

"Sneijder, Galatasaray'ın oyuncusu. Galatasaray'la sözleşmesi devam ediyorsa yorum yapmak doğru değil. Ancak Galatasaray ile sözleşmesi biterse, bize böyle bir istek gelirse değerlendirebiliriz. Sağdan soldan gelen bilgiler var, ayrılık olursa bunu değerlendirebiliriz."

Başakşehir geçtiğimiz sezon kupa almadı ama zirvede kalarak iki kupayı da zorladı. Bu bakımdan hem Şampiyonlar Lig’i ön elemesi, orada  turu geçemezsek UEFA Avrupa Lig’inde mücadele edeceğiz ve Süper Lig ve Türkiye Kupası hedeflerimiz var. Bunları alt alta topladığımız zaman, oyuncu vermek yerine takıma sıkı takviyeler yapma olgusunu taşıyorum.

Emre’yi Fenerbahçe’den aldığımız zaman kulübüyle ilişkisi kesilmişti. Ama şu anda bizim futbolcumuz ve onu verme niyetim yok. Fenerbahçe’den de resmi bir teklif gelmedi.

Şahsen Cengiz’in bir yıl daha  kulüpte kalmasını arzuluyorum. Yeni hedefler peşinde onunda katkısı olacaktır. Visca için en son dün gece Trabzonspor kulübü Başkanı ile konuştum ve veremeyeceğimizi ilettim.”

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