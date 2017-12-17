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M.Başakşehir'den muhteşem geri dönüş!

M.Başakşehir'den muhteşem geri dönüş!.25157
  • Giriş : 17.12.2017 / 16:23:00

Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.

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Süper Lig'in 16. haftasında zor günler geçiren Antalyaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir 1-0 geriye düştüğü maçı 4-1 kazandı. 

Konuk ekip Antalyaspor 7. dakikada Maicon’un golüyle 1-0 öne geçerken 24. dakikada Samuel Eto’o’nun sakatlanıp oyundan çıkmasıyla şoke oldu.

İlk yarısı Antalyaspor’un üstünlüğü ile sona eren maçın 53. dakikasında Alexandru Epureanu skora 1-1’lik dengeyi getiren isim oldu.

Beraberlik golünden sonra baskısını arttıran Başakşehir, oyuna sonradan giren oyuncularından İrfan Can Kahveci’nin 81. dakikada ve Mevlüt Erdinç’in 83. dakikada attığı gollerle maçı kopartırken 90. dakikada Epureanu attığı gole skoru belirledi: 4-1.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 33 yaparken Antalyaspor 14 puanda kaldı. Başakşehir ligin son haftasında deplasmanda Kasımpaşa’ya konuk olurken Antalyaspor sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak.

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