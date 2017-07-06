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M.Başakşehir: Manchester City ile anlaşamadık

M.Başakşehir: Manchester City ile anlaşamadık.14333
  • Giriş : 06.07.2017 / 19:55:00

Medipol Başakşehir, Cengiz Ünder için Manchester City ile yapılan 4 saatlik pazarlıktan sonuç elde edemediklerini duyurdu.

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Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada Cengiz Ünder'i isteyen Manchester City ile henüz bir anlaşma sağlanmadığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kulüp yönetim kurulu üyelerimiz ile İngiltere’nin Manchester City kulübü yetkilileri arasında genç oyuncumuz Cengiz Ünder’in transferi hakkında 4 saat süren bir görüşme gerçekleşmiştir. Yapılan görüşmeler sonrası henüz bir anlaşmaya varılamamıştır."

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