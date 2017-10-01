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M.Başakşehirli futbolcu Clichy ölümden dönmüş!

M.Başakşehirli futbolcu Clichy ölümden dönmüş!.15111
  • Giriş : 01.10.2017 / 12:36:00

Medipol Başakşehir'de forma giyen futbolcu Gael Clichy, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Beşik Modelleri

Medipol Başakşehir'in bu sezonki transferlerinden Gael Clichy, geçmişiyle ilgili çarpıcı ifadelere yer verdiği birröportaja katıldı.

Tecrübeli oyuncu Tam Saha Dergisi'nde yer alan röportajında çocukluğundan bahsederken, 15 yaşında ölümden döndüğü anları ise şöyle anlattı:

15 yaşında Cannes'da oynuyordum ve stadımız yenileniyordu. Etrafında bir sürü metal plakalar vardı. Okulumuzdan oraya yürüyerek, stadın etrafından dolaşarak gidiyorduk. Oraya giderken plakaların üstünden atlıyordum. Bir gün atlarken yüzüğüm takıldı, parmağım koptu ve oluk oluk kan akmaya başladı. Hemen hastaneye gittik. 15 saniye kalbim durdu. Açıkçası şunu söyleyebilirim. Hayat çok kısa. Ben bunu orada çok iyi anladım. Her zaman şunu söylüyorum. Hayattan zevk almalıyız. İnsanlara onları sevdiğimizi söylemeliyiz. Yaptığımız işten zevk almalıyız. Kimi seviyorsak, neden hoşlanıyorsak bunları söylemeliyiz. Çünkü hayat gerçekten çok kısa. Bugün buradayız ama yarın olamayabiliriz. Bunların hepsini bilmemiz, düşünmemiz gerekiyor. Ben hayatta olduğum için şükrediyorum. Her anın da kıymetini biliyorum.

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